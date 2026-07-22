Una mujer creyó que hablaba con el actor Kevin Costner y la estafaron por más de tres millones y medio de pesos

La creatividad para delinquir atraviesa cualquier frontera de la imaginación. Tanto, que en Facebook, un reciente posteo en un grupo muestra el mensaje de un perfil que utiliza el nombre de usuario Kevin Costner: “Cariño, solo un saludo de tu parte podría poner una sonrisa en mi rostro. Estoy esperando tu mensaje”.

El texto aparece junto a una foto del actor dentro de un jet con un ramo de rosas y enlaces a cuentas de Telegram y Zangi. Desde ya, no se trata del verdadero actor, sino de un oportunista que busca engañar a usuarios en redes sociales.

Eso le pasó recientemente a una jubilada de 70 años en General Madariaga, que fue víctima de una estafa virtual por parte de un falso Kevin Costner.

La mentira comenzó el año pasado en otra red social. La mujer comenzó a seguir en TikTok a un perfil con el nombre del actor de “El guardaespaldas”.

Luego de que ese perfil fuera eliminado, el supuesto Costner le propuso continuar la charla a través de la app de mensajería y llamadas Zangi. Dicha aplicación se caracteriza por priorizar la privacidad, sin almacenar datos en servidores ni dejar rastros de las conversaciones.

De esta forma, el falso actor desarrolló una relación virtual que se extendió durante meses.

En el ida y vuelta de mensajes, el estafador le ofreció a la víctima un carnet especial, de “Club Fan”, a cambio de $3.600.000 y además le sugirió vender su casa en Madariaga para que él, supuestamente, le comprara una vivienda en Santa Marta, California.

La mujer no vendió su casa, pero sí transfirió el dinero solicitado. Las transferencias se realizaron entre el 19 y el 21 mayo pasados, por un total de $3.621.712,35, a una billetera virtual de Ualá.

El engaño se sostuvo aún más cuando el estafador le envió un carnet falso que la acreditaba como socia del club de fans. Por esa razón, la jubilada no sospechó durante un tiempo y no realizó la denuncia enseguida.

Cómo descubrió la mentira:

Más adelante, al leer comentarios de otros usuarios en TikTok y descubrir que había transferido el dinero a una cuenta de una billetera virtual argentina, tomó dimensión de la situación. Entonces decidió denunciar el hecho.

La causa quedó caratulada como “estafa” y está en manos del fiscal Walter Mércuri, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 Descentralizada de General Madariaga, que investiga el recorrido del dinero y busca identificar a los responsables.

En mayo del año pasado, hubo otro caso de estafa similar que también involucró a una figura de Hollywood. En esa oportunidad, una mujer argentina fue robada por delincuentes que utilizaron inteligencia artificial para recrear la imagen y la voz de George Clooney.