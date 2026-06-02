El crimen de Agostina Vega: muchas preguntas, pocas respuestas

Agostina murió en forma traumática pero se desconoce aún el móvil del crimen de la menor de 14 años.

Las circunstancias previas a la muerte marcaron pautas que pudieron generar otro desenlace.

Por ejemplo la comunicación de la madre con el victimario fue en torno a la una de la madrugada. Dicha madre concurre a las 04:00 hs a hacer la denuncia y por la tarde aporta el relato del remisero. Qué más se necesitaba, con los antecedentes de Barrellier, para realizar un allanamiento en urgencia y poner la alerta Sofía?

Ahora, de haberse realizado el allanamiento, en qué condiciones hubieran hallado a Agostina? Viva o muerta? Es imposible saberlo.

Hasta que sacan el cuerpo de la casa el lunes por la mañana, pasaron 36 hs. Puede entonces afirmarse que la mataron entre las 23 hs y las 2 de la madrugada del domingo como dice el Fiscal en conferencia de prensa muy livianamente? Acaso esto le fue informado por los médicos antes de realizar la autopsia?





Solo en la operación de autopsia, y de haber existencia de larvas, su estudio entomológico puede darnos una orientación válida.

La justicia recién el día martes procedió a la detención del presunto asesino y el miércoles 27 procedieron a examinar la casa, y digo solo examinar pues no se han hecho todas las pericias que por protocolo se realizan en el lugar del hecho, a saber rastros, luminol, etc. Como si fuera poco se retiran de la casa y el Fiscal no dispone una consigna (vigilancia) de la casa. Y para cuando vuelven el día viernes 29 ingresó mucha gente a la casa, o sea, se produjo lo que en criminalística se conoce como contaminación de la escena del crimen. Ese tiempo libre les permitió limpiar la escena del crímen al menos parcialmente.

La entrega del Ford K por parte de la amiga del asesino permitió esclarecer el horrendo crimen. Caso contrario aún estarían buscando a la menor. Contrariamente a lo expresado por el Ministro de Seguridad Quinteros quien declara que Barrelier hizo todo para esconder el cadáver, opino todo lo contrario, hizo todo para que hallaran el cuerpo, hasta, por si faltaba algo, se llevó el celular al lugar donde descartó del cuerpo.

Claudio Barrellier pasó por un lugar donde había cámaras, no vaya a ser que no sigan el rastro del auto.

Qué le faltó a Barrelier para hacer todo mal? Este accionar muestra que no hubo ni premeditación ni plan por parte de él, y tuvo a favor el lento andar de una justicia que miraba para otro lado y dicha mala praxis jurídica fue superior a la torpeza del asesino.

Una vez realizada la autopsia comenzó la entrega, a los medios, del informe de un supuesto acta de Necropsia y digo supuesto porque dicho informe carece de todo contenido científico y no permite arribar a la causa ni mecanismo de la muerte.

Ahora cuál es el informe que tiene el Fiscal con la información de que se trató de una asfixia por estrangulamiento y un abuso. Pregunto: si en el preliminar habla de desmembramiento de la pelvis e imposibilidad de la toma de hisopados, cómo afirman que hubo abuso?

De ser cierto que los médicos forense establecen el rango horario de la muerte entre 23 hs del sábado y las 05 hs del domingo, esto constituiría un acto poco serio y sin fundamento científico alguno. Solo una muestra para entomología nos acercaría a una data creíble de la muerte.





Agostina es la consecuencia de una sociedad enferma de corrupción, de faltas de políticas de género, de falta de prevención, de dejar libertad de movimiento al narcotráfico, de falta de educación en las escuelas, etc.

Hay muchas preguntas sin responder pues la investigación sigue su curso.

Falta saber si Barreller actuó solo o tuvo cómplices para todo lo que hizo. Falta conocer el móvil de supuesto femicidio.

Agostina expresó en un audio de WhatsApp “alto escape” y “vamos a darle una sorpresa a mamá”, qué habrá querido decir?

El asesino la mata por un delito de abuso o quizás se vio acorralado por algo que desconocemos?

Lamentablemente todo lo ocurrido hasta ahora pareciera constituir la crónica de una muerte anunciada.