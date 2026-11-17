El caso del “peritrucho” Marcos Herrero es verdaderamente de película. Se trata de un personaje tragicómico que se dedicó a plantar pruebas, desviar causas judiciales y culpar inocentes de manera serial. Fue durante años un estelar auxiliar de la Justicia y de la policía. Se disfrazaba de adiestrador de perros y aseguraba buscar los rastros de personas desaparecidas e identificando a los supuestos criminales.

En el libro El coleccionista de Huesos, publicado a fines de 2024 por Editorial Marea, revelé el accionar de Herrero en más de 20 expedientes judiciales. Sus prácticas eran sembrar las “evidencias” para luego “descubrirlas”. Fue una máquina de enchastrar investigaciones. Engañó a la Justicia, a familiares de víctimas y a la opinión pública.

Su fama de supuesto perito implacable le permitió participar en los casos más resonantes de la República Argentina. Siempre “encontraba” evidencia que nadie podía encontrar. Pero todo era un fraude. Marcos Darío Herrero era un policía de Río Negro que comenzó a presentarse como “perito de parte” y así ensuciar cuanto expediente tocaba. Todo lo que hallaba, lo había plantado previamente. Podían ser huesos, sangre, semen o armas. Todo era inventado. Se especializó, principalmente, en fabricar historias con gran impacto mediático. Creaba un relato y así lograba que muchos le “compraran” la historia, entre ellos la Justicia. Sus manipulaciones mandaron a la cárcel a decenas de inocentes.

El Caso Astudillo Castro, el joven que murió ahogado en el estuario de Bahía Blanca en 2020, fue el disparador para profundizar en la historia de este personaje. Su llegada al expediente fue habilitada por la querella y su tarea fue montar ridículas actuaciones con un único objetivo: inventar una “desaparición forzada”.

En un comienzo, una gran mayoría de medios, validó el relato de Herrero y lo ungió como un verdadero héroe. Salía en la tele y en las tapas de los diarios como el hombre que afirmaba que a Astudillo lo habían asesinado. Los pocos que cuestionábamos su metodología recibíamos amenazas y presiones.

Siempre utilizando a sus perros como escudo, Herrero anunció a los cuatro vientos haber encontrado sangre del chico en varios patrulleros. Afirmó haber hallado “amuletos” con olor a Astudillo en autos y seccionales. Y, finalmente, en complicidad con una desequilibrada clarividente, aseguró descubrir sus restos mortales. Con esa prueba trucha se pidieron detenciones de cuatro policías. Hubo una jueza que no cedió ante las presiones y ordenó investigar al perito de parte.

Con el tiempo quedó demostrado científicamente que, la “sangre” no era sangre, los amuletos no tenían ni olor ni ADN de Astudillo y que los huesos eran de vaca. En paralelo, la ciencia certificaba, con el Equipo Argentino de Antropología Forense a la cabeza, que Astudillo se había ahogado sin la participación de terceras personas.

Aunque usted no lo crea, el peritrucho no quedó preso en ese instante, aunque sus delitos eran flagrantes. Tuvo que pasar un lustro para que la Justicia Federal lo condene a 7 años de cárcel por sus delitos. Mucho después de la publicación del libro.

Herrero fue despedido de la Policía de Río Negro y ya tiene condena firme por parte del Tribunal de Casación Federal. Y no sólo Herrero fue un trucho en el caso. Hoy se investiga a testigos que mintieron -los que dijeron ver que a Facundo lo habían “secuestrado”- y a la médica Virginia Creimer, que también ofició como perito de parte de la querella, y actualmente está imputada de haber colaborado en el último de los “hallazgos” del adiestrador en una seccional de Origone, en donde se quiso hacer pasar una piedra como parte de un collar de Astudillo.

Herrero tuvo protectores y agitadores. En una escucha telefónica, quedó claro que había motivaciones políticas. Una de ellas, “tirarle un muerto” a Kicillof.

A lo largo y ancho del país.

Lamentablemente, el oscuro accionar de Herrero no fue aislado. A raíz de mi curiosidad por el personaje y su desempeño delictual y tragicómico en Astudillo, me interesé en otras investigaciones en las que había participado. Descubrí que, en al menos 20 causas criminales distribuidas por todo el país, este personaje plantó pruebas, mintió y engañó.

Casos como el de Santiago Maldonado, el femicidio de Araceli Fulles, el crimen de Marito Salto, o desapariciones como las de Marcela López y Viviana Luna fueron algunos de los expedientes que el peritrucho metió sus garras para mentir a repetición.

Los hechos más graves, claro está, son aquellos en los que el mal arte de Herrero indujo a la Justicia a cometer errores y así provocar detenciones y condenas injustas.

Además del sinsentido de todo lo que hacía este siniestro personaje, la ciencia fue dejando al descubierto sus truchadas. Los hallazgos, por medio del olfato de sus perros, se producían meses y años después de la desaparición de una persona. Hace rato que se sabe que el “olor” de una persona no permanece más de 36/48 horas. Así todos sus “hallazgos” fueron cayendo en efecto dominó. Él se defendió diciendo que había aprendido una “práctica mapuche” y que se comunicaba con energía con los canes, que habían desarrollado un olfato único en el planeta. Huelgan los comentarios.

No sólo nunca encontró el cadáver de la persona que era buscada, sino que su especialidad era encontrar pertenencias, anónimos, pelos o amuletos. Toda basura plantada por él mismo o un cómplice de ocasión. Por decir que sus perros habían “olfateado” a Araceli Fulles en el baúl de un auto, tres personas fueron condenadas a prisión perpetua. La Justicia fue cómplice, por acción u omisión. Años más tarde, con el trabajo de Proyecto Inocencia, Casación revocó esas condenas y mandó a investigar a Herrero, que tiene fecha de juicio oral para el 2027.

Hay casos en distintas provincias, con mayor o menor gravedad, pero en todas se repite el mismo patrón: invención conspiranoica de historias, casusas armadas y acusaciones a inocentes.

En Mendoza, comenzaría el “principio del fin” para Herrero. Por primera vez, un fiscal despierto llamado Gustavo Pirrello no le dejó pasar las truchadas y lo metió preso. Allí plantó preservativos y huesos para culpar al exmarido de una mujer desaparecida llamada Viviana Luna.

Pirello descubrió, entre otras cosas, que Herrero había plantado parte de un cráneo que pertenecía a un hombre. Lo quiso hacer pasar como parte del esqueleto de la mujer. Unas semanas antes, la otra mitad de esa cabeza humana la había plantado en el caso de una mujer desaparecida en Santa Cruz llamada Marcela López. En el sur, como si fuera poco y para ganar portadas en diarios, dijo haber descubierto la bóveda de los Kirchner con 75 millones de dólares termosellados. Eran -en realidad- del juego de Estanciero.

En Mendoza ya fue condenado y en Río Gallegos está a la espera de juicio oral.

El día de su detención, como no podía ser de otra manera, Herrero deleitó con un último show. Mientras ingresaban los policías a su casa de Viedma, se deshizo del esqueleto que usaba para sus maniobras, y comenzó a arrojarle los huesos a su vecino.



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